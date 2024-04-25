Столтенберг: Помощь Украине на подходе, для победы еще не поздно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи Украине, отметив, что еще не поздно для победы против агрессии России.
Источник: Столтенберг во время выступления на мероприятии в Берлине 25 апреля, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства (по Украине - ред.) в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро".
Детали: Генсек отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Украине. "Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - добавил он.
Также Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.
Предистория:
- Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
- Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов. В США считают, что это поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя.
- Напомним, ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.