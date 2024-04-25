Столтенберг: Помощь Украине на подходе, для победы еще не поздно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи Украине, отметив, что еще не поздно для победы против агрессии России.

Источник: Столтенберг во время выступления на мероприятии в Берлине 25 апреля, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства (по Украине - ред.) в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро".

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Детали: Генсек отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Украине. "Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - добавил он.

Также Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.

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