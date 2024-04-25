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Столтенберг: Помощь Украине на подходе, для победы еще не поздно

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 21:31
Столтенберг: Помощь Украине на подходе, для победы еще не поздно
Йенс Столтенберг, фото: Getty images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи Украине, отметив, что еще не поздно для победы против агрессии России.

Источник: Столтенберг во время выступления на мероприятии в Берлине 25 апреля, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства (по Украине - ред.) в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро".

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Детали: Генсек отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Украине. "Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на подходе", - добавил он.

Также Столтенберг напомнил, что Конгресс США недавно одобрил дополнительное финансирование для помощи Украине, а другие члены НАТО, в частности Великобритания, Германия и Нидерланды, объявили новые пакеты помощи.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
  • Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов. В США считают, что это поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя.
  • Напомним, ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.

Темы: НАТОСШАУкраинаоружие
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