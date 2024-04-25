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В Держдепі не визначились з допомогою у поверненні українських чоловіків: Складне питання

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 квітня 2024, 21:53
В Держдепі не визначились з допомогою у поверненні українських чоловіків: Складне питання
Фото: Getty images

Представник Державного департаменту США в Брюсселі Деніел Сайзек вважає "складним питанням" рішення української влади призупинити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку, уряд США наразі не має позиції чи рішення в цьому питанні.

Джерело: Сайзеку коментарі "Радіо Свобода", передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі".

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Деталі: Коментуючи, чи допомагатиме уряд США Україні з поверненням чоловіків додому, Сайзек заявив, що це "складне питання", але "уряд України має право визначати свою політику".

Представник Держдепу нагадав, що країни Європи та певною мірою Штати приймали українців, які тікали від повномасштабного вторгнення Росії, й це "була ще одна важлива частина" їхньої підтримки.

"Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", – підсумував Сайзек.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У Польщі та Литві заявили, що можуть допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку.
  • 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. 
  • МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

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Теми: СШАУкраїнамобілізація
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