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В Госдепе не определились с помощью в возвращении украинских мужчин: Сложный вопрос

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 21:53
В Госдепе не определились с помощью в возвращении украинских мужчин: Сложный вопрос
Фото: Getty images

Представитель Государственного департамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек считает "сложным вопросом" решение украинских властей приостановить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста, правительство США пока не имеет позиции или решения в этом вопросе.

Источник: Сайзеку комментарии "Радио Свобода", передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области".

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Детали: Комментируя, будет ли помогать правительство США Украине с возвращением мужчин домой, Сайзек заявил, что это "сложный вопрос", но "правительство Украины имеет право определять свою политику".

Представитель Госдепа напомнил, что страны Европы и в определенной степени Штаты принимали украинцев, которые бежали от полномасштабного вторжения России, и это "была еще одна важная часть" их поддержки.

"В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ – это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", – подытожил Сайзек.

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Предистория:

  • В Польше и Литве заявили, что могут помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста.
  • 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.
  • МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

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Темы: СШАУкраинамобилизация
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