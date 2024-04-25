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Путін планує відвідати Китай у травні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 22:27
Путін планує відвідати Китай у травні
Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото - Getty Images

Кремлівський лідер Володимир Путін повідомив, що планує відвідати Китай у травні.

Деталі: Путін сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс"

Деталі: На прохання одного з учасників цього дійства передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін відповів: "У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу".

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Востаннє він відвідував Китай у жовтні 2023 року, де зокрема запам’ятався зустріччю з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Росія та Китай суттєво поглибили відносини з початку російської повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Для Москви КНР є важливим ринком збуту власних товарів, а також обходу західних санкцій. Натомість Китай отримав вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв і доступу до величезних природних ресурсів.

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Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Теми: ПутінРосіяКитай
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