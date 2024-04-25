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Путин планирует посетить Китай в мае

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 25 апреля 2024, 22:27
Путин планирует посетить Китай в мае
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото - Getty Images

Кремлевский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить Китай в мае.

Источник: Путин сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс"

Детали: На просьбу одного из участников этого действа передать лидеру Китая Си Цзиньпину книгу Путин ответил: "У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу".

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Последний раз он посещал Китай в октябре 2023 года, где в частности запомнился встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Россия и Китай существенно углубили отношения с начала российской полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Для Москвы КНР является важным рынком сбыта собственных товаров, а также обхода западных санкций. Взамен Китай получил выгоду от импорта дешевых российских энергоносителей и доступа к огромным природным ресурсам.

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Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России достичь военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.

Темы: ПутинРосcияКитай
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