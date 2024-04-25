На фронті загинув головний сержант бригади "Хартія" Олександр Ющенко

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Олександр Ющенко.

Джерело: пресслужба бригади, міський голова Луцька Ігор Поліщук в Telegram

Пряма мова мера: "Штаб-сержант Ющенко Олександр Михайлович загинув 23.04.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області".

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Деталі: Попрощаються з військовим у п’ятницю, 26 квітня, об 11 годині у Луцьку в Кафедральному соборі Святої Трійці.

Довідково: Як повідомляють у бригаді, військову кар’єру Ющенко почав у 2005 році, вивчившись на танкіста, за рік став командиром відділення.

У 2014 році повернувся до військової справи. У складі спецпідрозділу "Омега" брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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У 2015 році був одним із засновників формування 4-тої бригади оперативного призначення Національного гвардії України "Рубіж".

У 2018 році став командиром відділення у 25-й окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ.

У 2022 році мобілізувався ССО ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ.

Розпочав службу в 13-ї бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" з квітня 2023 року. Одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади.