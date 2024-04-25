Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На фронті загинув головний сержант бригади "Хартія" Олександр Ющенко

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 22:54
На фронті загинув головний сержант бригади Хартія Олександр Ющенко
Олександр Ющенко. Фото з соцмереж

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Олександр Ющенко.

Джерело: пресслужба бригади, міський голова Луцька Ігор Поліщук в Telegram

Пряма мова мера: "Штаб-сержант Ющенко Олександр Михайлович загинув 23.04.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області".

Реклама:

Деталі: Попрощаються з військовим у п’ятницю, 26 квітня, об 11 годині у Луцьку в Кафедральному соборі Святої Трійці.

Довідково: Як повідомляють у бригаді, військову кар’єру Ющенко почав у 2005 році, вивчившись на танкіста, за рік став командиром відділення.

У 2014 році повернувся до військової справи. У складі спецпідрозділу "Омега" брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

ВІДЕО ДНЯ

У 2015 році був одним із засновників формування 4-тої бригади оперативного призначення Національного гвардії України "Рубіж".

У 2018 році став командиром відділення у 25-й окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ.

У 2022 році мобілізувався ССО ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ.

Розпочав службу в 13-ї бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" з квітня 2023 року. Одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади.

Теми: війнаНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
війна
Politico: США готують контракти на постачання зброї для ЗСУ на $6 млрд
Рада схвалила законопроєкт щодо створення реєстру постраждалих через агресію РФ
ЗМІ: У США вважають, що нова допомога дасть Україні можливість перехопити ініціативу
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: