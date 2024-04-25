На фронте погиб главный сержант бригады "Хартия" Александр Ющенко

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Долинской Днепропетровской области погиб главный сержант 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко.

Источник: пресс-служба бригады, городской голова Луцка Игорь Полищук в Telegram

Прямая речь мэра: "Штаб-сержант Ющенко Александр Михайлович погиб 23.04.2024 во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Долинское Днепропетровской области".

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Детали: Попрощаются с военным в пятницу, 26 апреля, в 11 часов в Луцке в Кафедральном соборе Святой Троицы.

Справка: Как сообщают в бригаде, военную карьеру Ющенко начал в 2005 году, выучившись на танкиста, через год стал командиром отделения.

В 2014 году вернулся в военное дело. В составе спецподразделения "Омега" принимал участие в боевых действиях на Востоке страны. Был награжден огнестрельным оружием и орденом "За мужество" ІІІ степени.

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В 2015 году был одним из основателей формирования 4-й бригады оперативного назначения Национального гвардии Украины "Рубеж".

В 2018 году стал командиром отделения в 25 отдельной бригаде охраны общественного порядка НГУ.

В 2022 году мобилизовался ССО ВСУ. Впоследствии перевелся в 5-ю отдельную бригаду НГУ.

Начал службу в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" с апреля 2023 года. Сразу был назначен на должность главного сержанта бригады.