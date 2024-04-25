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Україна передала Катару список з 561 дитини, яку вивезла Росія

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 23:37
Україна передала Катару список з 561 дитини, яку вивезла Росія
Фото зі сторінки Лубінця

Україна передала Катару список із іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ. Російська сторона вже опрацьовує список.

Джерело: Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками дводенних перемовин у Катарі

Деталі: Лубінець наголосив, що перемовини щодо повернення українських дітей ведуть за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією – не було.

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Він також повідомляє, що, окрім передачі списку, наразі очікується повернення групи українських дітей додому. Публічно про це повідомлять тоді, коли діти будуть в Україні.

Також обговорили питання повернення так званих "статусних" дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Пряма мова: "Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу.

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Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600".

Деталі: Також, за словами Лубінця, Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, яких незаконно затримали.

Теми: дітиРосія
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