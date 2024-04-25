Украина передала Катару список из 561 ребенка, которого вывезла Россия

Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенных оккупантами РФ. Российская сторона уже прорабатывает список.

Источник: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам двухдневных переговоров в Катаре

Детали: Лубинец подчеркнул, что переговоры о возвращении украинских детей ведут при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией – не было.

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Он также сообщает, что, кроме передачи списка, ожидается возвращение группы украинских детей домой. Публично об этом сообщат, когда дети будут в Украине.

Также обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

Прямая речь: "Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса.

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Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3600".

Детали: Также, по словам Лубинца, Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению незаконно задержанных гражданских граждан.