Украина передала Катару список из 561 ребенка, которого вывезла Россия
Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенных оккупантами РФ. Российская сторона уже прорабатывает список.
Источник: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам двухдневных переговоров в Катаре
Детали: Лубинец подчеркнул, что переговоры о возвращении украинских детей ведут при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией – не было.
Он также сообщает, что, кроме передачи списка, ожидается возвращение группы украинских детей домой. Публично об этом сообщат, когда дети будут в Украине.
Также обсудили вопросы возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.
Прямая речь: "Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса.
Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопросы их возвращения в Украину. Отмечу, что, по нашим данным, таких детей может быть более 3600".
Детали: Также, по словам Лубинца, Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению незаконно задержанных гражданских граждан.