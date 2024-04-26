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Politico: США готують контракти на постачання зброї для ЗСУ на $6 млрд

Олена ІвашківП'ятниця, 26 квітня 2024, 00:56
Politico: США готують контракти на постачання зброї для ЗСУ на $6 млрд
фото: Пентагон

США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України та готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів.

Джерело: Politico з посиланням на двох американських посадовців

Деталі: Пакет допомоги, який може бути остаточно сформований і оголошений вже в п'ятницю, стане частиною з допомоги Україні у 61 мільярд доларів.

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Як пише Politico, за словами одного з чиновників і особи, знайомої з планами, до нього увійдуть засоби ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з безпілотниками і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка укладає контракти з американськими оборонними компаніями на створення нового обладнання для України, а не на закупівлю з наявних у США запасів.

Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю, де будуть понад 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України. 

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За даними Politico, Москва випускає до 10 артилерійських снарядів у відповідь на кожен український постріл, і запаси Києва зменшуються.

Пряма мова начальника відділу закупівель Пентагону Вільяма Лапланта: "Росіяни збираються ... працювати в три зміни на день, 24/7" в своїй оборонній промисловості. Залежно від того, кому ви вірите, вони витрачають на свою армію від 6 до 7 відсотків свого ВВП, а ми - близько 3,2 відсотка".

Ще деталі: Минулого місяця адміністрація Байдена таємно відправила в Україну версію ATACMS великої дальності вперше за дворічну війну — і Київ уже кілька разів використовував цю зброю, щоб завдати глибоких ударів у тилу Росії.

Пряма мова голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерал К.К. Брауна під час дискусії в Джорджтаунському університеті: "Одна з речей, яку ми змогли побачити, це те, що коли Україна отримує зброю, вона здатна бути ефективною".

Теми: СШАдопомога Українівійна
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