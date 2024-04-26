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Politico: США готовят контракты на поставку оружия для ВСУ на $6 млрд

Алена ИвашкивПятница, 26 апреля 2024, 00:56
Politico: США готовят контракты на поставку оружия для ВСУ на $6 млрд
фото: Пентагон

США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.

Источник: Politico со ссылкой на двух американских чиновников

Детали: Пакет помощи, который может быть окончательно сформирован и объявлен уже в пятницу, станет частью из помощи Украине в 61 миллиард долларов.

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Как пишет Politico, по словам одного из чиновников и лица, знакомого с планами, в него войдут средства ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая заключает контракты с американскими оборонными компаниями на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся в США запасов.

Ожидается, что министр обороны Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу, где будут более 50 стран, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Украины. 

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По данным Politico, Москва выпускает до 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский выстрел, и запасы Киева уменьшаются.

Прямая речь начальника отдела закупок Пентагона Уильяма Лапланта: "Русские собираются ... работать в три смены в день, 24/7" в своей оборонной промышленности. В зависимости от того, кому вы верите, они тратят на свою армию от 6 до 7 процентов своего ВВП, а мы - около 3,2 процента".

Еще детали: В прошлом месяце администрация Байдена тайно отправила в Украину версию ATACMS большой дальности впервые за двухлетнюю войну - и Киев уже несколько раз использовал это оружие, чтобы нанести глубокие удары в тылу России.

Прямая речь председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал К.К. Брауна во время дискуссии в Джорджтаунском университете: "Одна из вещей, которую мы смогли увидеть, это то, что когда Украина получает оружие, она способна быть эффективной".

Темы: СШАпомощь Украиневойна
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