РосЗМІ: Російські військові вбили на окупованій Херсонщині "голову села" та ще чотирьох людей

Двоє російських військовослужбовців вбили п'ятьох осіб на окупованій частині Херсонської області.

Джерело: ASTRA з посиланням на інформаторів

Деталі: Серед убитих - мирні жителі, окупаційна "голова села" і військовослужбовці ЗС РФ.

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За даними російських журналістів, 65-річну Валентину С. знайшли в житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили будинок і зникли.

У селі Абрикосівка невідомі ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак і російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили.

Ще двох людей в Абрикосівці розстріляли - 32-річного місцевого жителя Сергія Ш. і військовослужбовця ЗС РФ, чия особа не встановлена. У цьому випадку тіла теж підпалили.

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24 квітня за підозрою у всіх цих убивствах затримали двох військовослужбовців ЗС РФ: 34-річного Олександра Осипова і раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева. Їхні мотиви невідомі.

Як з'ясували журналісти, кримінальних справ не порушено.