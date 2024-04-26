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РосЗМІ: Російські військові вбили на окупованій Херсонщині "голову села" та ще чотирьох людей

Олена ІвашківП'ятниця, 26 квітня 2024, 01:47
РосЗМІ: Російські військові вбили на окупованій Херсонщині голову села та ще чотирьох людей
Російські окупанти, фото: РосЗМІ

Двоє російських військовослужбовців вбили п'ятьох осіб на окупованій частині Херсонської області.

Джерело: ASTRA з посиланням на інформаторів

Деталі: Серед убитих - мирні жителі, окупаційна "голова села" і військовослужбовці ЗС РФ.  

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За даними російських журналістів, 65-річну Валентину С. знайшли в житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили будинок і зникли. 

У селі Абрикосівка невідомі ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак і російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили. 

Ще двох людей в Абрикосівці розстріляли - 32-річного місцевого жителя Сергія Ш. і військовослужбовця ЗС РФ, чия особа не встановлена. У цьому випадку тіла теж підпалили.

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24 квітня за підозрою у всіх цих убивствах затримали двох військовослужбовців ЗС РФ: 34-річного Олександра Осипова і раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева. Їхні мотиви невідомі. 

Як з'ясували журналісти, кримінальних справ не порушено.

Теми: окупаціяХерсонська область
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