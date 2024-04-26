РосСМИ: Российские военные убили на оккупированной Херсонщине "главу села" и еще четырех человек

Двое российских военнослужащих убили пятерых человек на оккупированной части Херсонской области.

Источник: ASTRA со ссылкой на информаторов

Детали: Среди убитых - мирные жители, оккупационная "глава села" и военнослужащие ВС РФ.

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По данным российских журналистов, 65-летнюю Валентину С. нашли в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Преступники расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись.

В селе Абрикосовка неизвестные ударами по голове убили оккупационную "главу села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тимчак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли.

Еще двух человек в Абрикосовке расстреляли - 32-летнего местного жителя Сергея Ш. и военнослужащего ВС РФ, чья личность не установлена. В этом случае тела тоже подожгли.

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24 апреля по подозрению во всех этих убийствах задержали двух военнослужащих ВС РФ: 34-летнего Александра Осипова и ранее неоднократно судимого 36-летнего Александра Кайгородцева. Их мотивы неизвестны.

Как выяснили журналисты, уголовные дела не возбуждены.