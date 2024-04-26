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Греція відмовилась віддати Україні свої системи ППО Patriot

Олена ІвашківП'ятниця, 26 квітня 2024, 05:45
Греція відмовилась віддати Україні свої системи ППО Patriot
Кіріакос Міцотакіс, фото: Iefimerida

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що Греція не збирається постачати Україні ні С-300, ні Patriot.

Джерело: Міцотакіс в інтерв'ю Iefimerida 

Деталі: За словами Міцотакіса, Грецію запитали про цю зброю і влада пояснила, чому не може її віддати.

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Пряма мова Міцотакіса: "Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. 

У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. 

Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні". 

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Теми: ППОГреція
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