Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.
Источник: Мицотакис в интервью Iefimerida
Детали: По словам Мицотакиса, Грецию спросили об этом оружии и власти объяснили, почему не может его отдать.
Прямая речь Мицотакиса: "Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания.
У нас есть избыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И, если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать.
Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине".
Предыстория:
- 22 апреля стало известно, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.