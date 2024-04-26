Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что Греция не собирается поставлять Украине ни С-300, ни Patriot.

Источник: Мицотакис в интервью Iefimerida

Детали: По словам Мицотакиса, Грецию спросили об этом оружии и власти объяснили, почему не может его отдать.

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Прямая речь Мицотакиса: "Греция поддерживала Украину различными способами, оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания.

У нас есть избыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И, если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать.

Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине".

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