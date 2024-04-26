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Росіяни не знижують інтенсивність атак, за добу на фронті було 114 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 26 квітня 2024, 07:19
Росіяни не знижують інтенсивність атак, за добу на фронті було 114 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни тиснуть на всіх напрямках фронту, завдали 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, 66 разів били по позиціях українських військ та населених пунктах з РСЗВ; за добу на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Суми; Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області; Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка, Виїмка, Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Бердичі, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове, Красногорівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Іванівка Херсонської області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку загарбники провели 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де росіяни 19 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 3 безуспішні атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління та 1 району зосередження особового складу окупантів.

Теми: Донецька областьЗапорізька областьвійнаГенштаб
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