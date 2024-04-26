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Россияне не снижают интенсивность атак, за сутки на фронте было 114 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 26 апреля 2024, 07:19
Россияне не снижают интенсивность атак, за сутки на фронте было 114 боестолкновений − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россияне давят на всех направлениях фронта, нанесли 4 ракетных и 75 авиационных ударов, 66 раз били по позициям украинских войск и населенных пунктах с РСЗО; за сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумы; Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области; Николаевка, Часов Яр, Спирное, Дилиевка, Выемка, Калиновое, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеновка, Бердичи, Александрополь, Архангельское, Новокалиново, Красногоровка, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Качкаровка, Ивановка Херсонской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики провели 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Николаевка, Выемка, Спирное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где россияне 19 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 3 безуспешные атаки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава оккупантов.

Темы: Донецкая областьЗапорожская областьвойнаГенштаб
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