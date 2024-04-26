ЗСУ знешкодили 950 окупантів і знищили 31 артсистему ворога за добу
П'ятниця, 26 квітня 2024, 07:45
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 950 окупантів, 7 танків, 15 ББМ та 31 артилерійську систему.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 463 930 (+950) осіб,
- танків − 7 262 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 13 957 (+15) од,
- артилерійських систем − 11 867 (+31) од,
- РСЗВ − 1 049 (+0) од,
- засобів ППО − 772 (+0) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 461 (+12) од,
- крилатих ракет − 2 119 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 984 (+35) од,
- спеціальної техніки − 1 962 (+16) од.
Дані уточнюються.