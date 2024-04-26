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ЗСУ знешкодили 950 окупантів і знищили 31 артсистему ворога за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 26 квітня 2024, 07:45
ЗСУ знешкодили 950 окупантів і знищили 31 артсистему ворога за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 950 окупантів, 7 танків, 15 ББМ та 31 артилерійську систему.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 463 930 (+950) осіб,
  • танків − 7 262 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 13 957 (+15) од,
  • артилерійських систем − 11 867 (+31) од,
  • РСЗВ − 1 049 (+0) од,
  • засобів ППО − 772 (+0) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 461 (+12) од,
  • крилатих ракет − 2 119 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 984 (+35) од,
  • спеціальної техніки − 1 962 (+16) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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