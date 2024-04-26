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ВСУ обезвредили 950 оккупантов и уничтожили 31 артсистему врага за сутки

Ирина БалачукПятница, 26 апреля 2024, 07:45
ВСУ обезвредили 950 оккупантов и уничтожили 31 артсистему врага за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 950 оккупантов, 7 танков, 15 ББМ и 31 артиллерийскую систему.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери России с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 463 930 (+950) человек,
  • танков − 7 262 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 957 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 11 867 (+31) ед,
  • РСЗО − 1 049 (+0) ед,
  • средств ПВО − 772 (+0) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 461 (+12) ед,
  • крылатых ракет − 2 119 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 984 (+35) ед,
  • специальной техники − 1 962 (+16) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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