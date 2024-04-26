ВСУ обезвредили 950 оккупантов и уничтожили 31 артсистему врага за сутки
Пятница, 26 апреля 2024, 07:45
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 950 оккупантов, 7 танков, 15 ББМ и 31 артиллерийскую систему.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери России с 24.02.22 по 26.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 463 930 (+950) человек,
- танков − 7 262 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 13 957 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 11 867 (+31) ед,
- РСЗО − 1 049 (+0) ед,
- средств ПВО − 772 (+0) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 461 (+12) ед,
- крылатых ракет − 2 119 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 984 (+35) ед,
- специальной техники − 1 962 (+16) ед.
Данные уточняются.