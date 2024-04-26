Росіяни влучили в торговий центр і дитсадок на Херсонщині: поранили 6 людей

Російські окупанти обстрілювали Херсонську область − поцілили житлові квартали, в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство, автомобілі та поранили 6 мирних мешканців.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За словами голови ОВА, минулої доби росіяни обстрілювали Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон.



Пряма мова Прокудіна: "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення".

Реклама: