Россияне попали в торговый центр и детсад на Херсонщине и ранили 6 человек

Российские оккупанты обстреливали Херсонскую область − попали в жилые кварталы, в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие, автомобили и ранили 6 мирных жителей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По словам главы ОВА, за прошедшие сутки россияне обстреливали Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Велетенское, Кизомыс, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Приднепровское, Качкаровку, Нововоронцовку, Ольговку и город Херсон.

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Прямая речь Прокудина: "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения".