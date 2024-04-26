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Россияне попали в торговый центр и детсад на Херсонщине и ранили 6 человек

Ирина БалачукПятница, 26 апреля 2024, 08:41
Россияне попали в торговый центр и детсад на Херсонщине и ранили 6 человек
Последствия российских обстрелов. Фото из Telegram Александра Прокудина

Российские оккупанты обстреливали Херсонскую область − попали в жилые кварталы, в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие, автомобили и ранили 6 мирных жителей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По словам главы ОВА, за прошедшие сутки россияне обстреливали Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Велетенское, Кизомыс, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Приднепровское, Качкаровку, Нововоронцовку, Ольговку и город Херсон.

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Прямая речь Прокудина: "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения".

Темы: Херсонская область
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