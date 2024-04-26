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Столтенберг: Не можна допустити залежності від Китаю, як це раніше було з Росією

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваП'ятниця, 26 квітня 2024, 09:26
Столтенберг: Не можна допустити залежності від Китаю, як це раніше було з Росією
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото Getty Images

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід не має допустити потрапляння у залежність від китайських ресурсів, як це раніше було з російськими нафтою та газом, він також наголосив, що Китай має припинити підтримку РФ у війні проти України, якщо хоче мати хороші відносини із Заходом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву очільника альянсу під час візиту до Берліна, яку цитує Reuters

Деталі: Столтенберг каже, що Росія критично потребує підтримки Китаю, який підживлює її військово-промисловий комплекс, надаючи високотехнологічні товари, зокрема, напівпровідники.

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Пряма мова генсека НАТО: "Минулого року Росія імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. Китай також працює над тим, щоб надати Росії покращені супутникові можливості і знімки".

Деталі: Він також нагадав, що Китай заявляв про бажання мати хороші відносини із Заходом.

За словами Столтенберга неможливо "мати і те, і інше": підживлювати російську війну і мати хороші стосунки з Заходом.

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Генсек НАТО також застеріг західних союзників від потрапляння в таку ж залежність від Китаю, як і від Росії.

"У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти і газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими", – підкреслив Столтенберг.

Передісторія:

  • Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.
  • Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Теми: НАТОКитайРосія
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