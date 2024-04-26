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Столтенберг: Нельзя допустить зависимости от Китая, как это раньше было с Россией

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 26 апреля 2024, 09:26
Столтенберг: Нельзя допустить зависимости от Китая, как это раньше было с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото Getty Images

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад не должен допустить попадания в зависимость от китайских ресурсов, как это раньше было с российскими нефтью и газом, он также отметил, что Китай должен прекратить поддержку РФ в войне против Украины, если хочет иметь хорошие отношения с Западом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы альянса во время визита в Берлин, которое цитирует Reuters

Детали: Столтенберг говорит, что Россия критически нуждается в поддержке Китая, который подпитывает ее военно-промышленный комплекс, предоставляя высокотехнологичные товары, в частности, полупроводники.

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Прямая речь генсека НАТО: "В прошлом году Россия импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов. Китай также работает над тем, чтобы предоставить России улучшенные спутниковые возможности и снимки".

Детали: Он также напомнил, что Китай заявлял о желании иметь хорошие отношения с Западом.

По словам Столтенберга невозможно "иметь и то, и другое": подпитывать российскую войну и иметь хорошие отношения с Западом.

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Генсек НАТО также предостерег западных союзников от попадания в такую же зависимость от Китая, как и от России.

"В прошлом мы совершили ошибку, попав в зависимость от российских нефти и газа. Мы не должны повторить эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, сырья, технологий делает нас уязвимыми", − подчеркнул Столтенберг.

Предыстория:

  • Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.
  • Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Темы: НАТОКитайРосcия
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