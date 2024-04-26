Столтенберг: Нельзя допустить зависимости от Китая, как это раньше было с Россией

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад не должен допустить попадания в зависимость от китайских ресурсов, как это раньше было с российскими нефтью и газом, он также отметил, что Китай должен прекратить поддержку РФ в войне против Украины, если хочет иметь хорошие отношения с Западом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы альянса во время визита в Берлин, которое цитирует Reuters

Детали: Столтенберг говорит, что Россия критически нуждается в поддержке Китая, который подпитывает ее военно-промышленный комплекс, предоставляя высокотехнологичные товары, в частности, полупроводники.

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Прямая речь генсека НАТО: "В прошлом году Россия импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов. Китай также работает над тем, чтобы предоставить России улучшенные спутниковые возможности и снимки".

Детали: Он также напомнил, что Китай заявлял о желании иметь хорошие отношения с Западом.

По словам Столтенберга невозможно "иметь и то, и другое": подпитывать российскую войну и иметь хорошие отношения с Западом.

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Генсек НАТО также предостерег западных союзников от попадания в такую же зависимость от Китая, как и от России.

"В прошлом мы совершили ошибку, попав в зависимость от российских нефти и газа. Мы не должны повторить эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, сырья, технологий делает нас уязвимыми", − подчеркнул Столтенберг.

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