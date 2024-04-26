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Український офіс Amnesty International очолила відома юристка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 квітня 2024, 09:39
Український офіс Amnesty International очолила відома юристка
Вероніка Вельч. фото з її Facebook

Українську юристку, фахівчиню з міжнародного лобізму Вероніку Вельч призначили новою директоркою українського офісу організації Amnesty International.

Джерело: пресреліз компанії

Пряма мова Вельч: "У ці безпрецедентні часи світова спільнота потребує постійного інформування про проблеми з правами людини в Україні. Україна має бути почутою на міжнародній арені. В умовах війни загострюються питання свободи і прав людини, ми стикаємося із жахливими порушеннями, пов'язаними із російською агресією. Я вважаю, що особливо важливо працювати над тим, щоб Україна лишалася на шляху дотримання та поваги прав людини для всіх в Україні, сьогодні і в майбутньому.

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Cвою роль вбачаю у розбудові та посиленні ефективності Amnesty International в Україні, актуалізації її діяльності відповідно до потреб України у сфері прав людини. Я пишаюся можливістю представляти Україну в міжнародному правозахисному русі і дякую за довіру".

Нагадаємо: В серпні 2022 року правозахисна організація Amnesty International опинилася в центрі скандалу після заяви, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук пішла з посади після цього скандального звіту організації.

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Довідково: Вероніка Вельч є дружиною колишнього політв'язня Кремля, українського захисника, режисера й письменника Олега Сенцова і має від нього сина.

Теми: права людини
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