Український офіс Amnesty International очолила відома юристка

Українську юристку, фахівчиню з міжнародного лобізму Вероніку Вельч призначили новою директоркою українського офісу організації Amnesty International.

Джерело: пресреліз компанії

Пряма мова Вельч: "У ці безпрецедентні часи світова спільнота потребує постійного інформування про проблеми з правами людини в Україні. Україна має бути почутою на міжнародній арені. В умовах війни загострюються питання свободи і прав людини, ми стикаємося із жахливими порушеннями, пов'язаними із російською агресією. Я вважаю, що особливо важливо працювати над тим, щоб Україна лишалася на шляху дотримання та поваги прав людини для всіх в Україні, сьогодні і в майбутньому.

Реклама:

Cвою роль вбачаю у розбудові та посиленні ефективності Amnesty International в Україні, актуалізації її діяльності відповідно до потреб України у сфері прав людини. Я пишаюся можливістю представляти Україну в міжнародному правозахисному русі і дякую за довіру".

Нагадаємо: В серпні 2022 року правозахисна організація Amnesty International опинилася в центрі скандалу після заяви, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук пішла з посади після цього скандального звіту організації.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Вероніка Вельч є дружиною колишнього політв'язня Кремля, українського захисника, режисера й письменника Олега Сенцова і має від нього сина.