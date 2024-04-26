Украинский офис Amnesty International возглавила известный юрист

Украинского юриста, специалиста по международному лоббизму Веронику Вельч назначили новым директором украинского офиса организации Amnesty International.

Источник: пресс-релиз компании

Прямая речь Вельч: "В эти беспрецедентные времена мировое сообщество нуждается в постоянном информировании о проблемах с правами человека в Украине. Украина должна быть услышанной на международной арене. В условиях войны обостряются вопросы свободы и прав человека, мы сталкиваемся с ужасными нарушениями, связанными с российской агрессией. Я считаю, что особенно важно работать над тем, чтобы Украина оставалась на пути соблюдения и уважения прав человека для всех в Украине, сегодня и в будущем.

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Свою роль вижу в развитии и усилении эффективности Amnesty International в Украине, актуализации ее деятельности в соответствии с потребностями Украины в сфере прав человека. Я горжусь возможностью представлять Украину в международном правозащитном движении и благодарю за доверие".

Напомним: В августе 2022 года правозащитная организация Amnesty International оказалась в центре скандала после заявления, что украинские военные, которые сдерживают российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Руководительница украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после этого скандального отчета организации.

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Справка: Вероника Вельч является женой бывшего политзаключенного Кремля, украинского защитника, режиссера и писателя Олега Сенцова и имеет от него сына.