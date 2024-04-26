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Окупанти за добу убили 5 мирних мешканців на Донеччині

Ірина БалачукП'ятниця, 26 квітня 2024, 10:20
Окупанти за добу убили 5 мирних мешканців на Донеччині
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Вадима Філашкіна

5 людей загинули та ще 8 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людини. В Очеретиному 1 людина загинула. У Курахівській громаді 1 людина загинула у Курахівці і 1 поранена у Гірнику; у Гострому пошкоджено 8 приватних будинків. В Удачному 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і понад 20 приватних будинків".

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Деталі: Також, за словами голови ОВА, окупанти били по Краматорському району: у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Ямполі, на Костянтинівку росіяни скинули КАБ-250, яка не вибухнула − її знешкодили сапери.

У Бахмутському районі окупанти пошкодили 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі у Часовоярській громаді.

Також загарбники пошкодили будинок у Серебрянці Сіверської громади.

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"Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 12 дітей", − підсумував Філашкін.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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