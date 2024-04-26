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Оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей в Донецкой области

Ирина БалачукПятница, 26 апреля 2024, 10:20
Оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей в Донецкой области
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Вадима Филашкина

5 человек погибли и еще 8 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Покровский район. В Красногоровке ранены 3 человека. В Очеретино 1 человек погиб. В Кураховской общине 1 человек погиб в Кураховке и 1 ранен в Горняке; в Остром повреждены 8 частных домов. В Удачном 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены админздание, учреждение культуры, кафе и более 20 частных домов".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, оккупанты били по Краматорскому району: в Лиманской общине повреждены 2 дома в Ямполе, на Константиновку россияне сбросили КАБ-250, которая не взорвалась − ее обезвредили саперы.

В Бахмутском районе оккупанты повредили 8 частных домов, многоэтажку и 3 промышленных здания в Часовоярской общине.

Также захватчики повредили дом в Серебрянке Северской общины.

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"Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе 12 детей", − подытожил Филашкин.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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