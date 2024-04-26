Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Харкові двоє ремонтників коригували атаки РФ по позиціях мисливців за "Шахедами"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 квітня 2024, 10:30
У Харкові двоє ремонтників коригували атаки РФ по позиціях мисливців за Шахедами
фото СБУ

У Харкові викрили двох ремонтників, які коригували атаки окупантів по позиціях мобільних вогневих груп зі знищення ворожих безпілотників.

Джерело: Офіс генерального прокурора, СБУ

Деталі: За даними слідства, з лютого 2024 року двоє ремонтників із Харкова передавали ворогу інформацію, необхідну для завдання повітряних атак по обласному центру.

Реклама:

Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки. Крім того, вони вишукували по місту мобільні вогневі групи, які знищують безпілотники ворога.

Зібравши необхідну інформацію, один із підозрюваних передавав її в телефонному режимі своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та служить в армії так званої "ДНР". Він, у свою чергу, мав передати російським спецслужбам актуальні координати для завдання ракетних атак та ударів БпЛА.

Правоохоронці викрили чоловіків за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури фігурантам повідомили про підозру. Одному з них інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, іншому – поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обох підозрюваних аоештовано без права внесення застави.

Теми: ХарківвійнаСБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Харків
24.02: Реконструкція. Епізод 5: Чернігів і Харків у перший день вторгнення. Окупація півдня
У Харкові зросла кількість постраждалих від нічного удару
Росія вдарила по Харкову та області ракетами С-300: є руйнування і постраждалі
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: