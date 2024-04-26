У Харкові двоє ремонтників коригували атаки РФ по позиціях мисливців за "Шахедами"

У Харкові викрили двох ремонтників, які коригували атаки окупантів по позиціях мобільних вогневих груп зі знищення ворожих безпілотників.

Джерело: Офіс генерального прокурора, СБУ

Деталі: За даними слідства, з лютого 2024 року двоє ремонтників із Харкова передавали ворогу інформацію, необхідну для завдання повітряних атак по обласному центру.

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Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки. Крім того, вони вишукували по місту мобільні вогневі групи, які знищують безпілотники ворога.

Зібравши необхідну інформацію, один із підозрюваних передавав її в телефонному режимі своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та служить в армії так званої "ДНР". Він, у свою чергу, мав передати російським спецслужбам актуальні координати для завдання ракетних атак та ударів БпЛА.

Правоохоронці викрили чоловіків за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури фігурантам повідомили про підозру. Одному з них інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, іншому – поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обох підозрюваних аоештовано без права внесення застави.