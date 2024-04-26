В Харькове двое ремонтников корректировали атаки РФ по позициям охотников за "Шахедами"

В Харькове разоблачили двух ремонтников, которые корректировали атаки оккупантов по позициям мобильных огневых групп уничтожения вражеских беспилотников.

Источник: Офис генерального прокурора, СБУ

Детали: По данным следствия, с февраля 2024 года двое ремонтников из Харькова передавали врагу информацию, необходимую для нанесения воздушных атак по областному центру.

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Подозреваемые в одиночку ездили по Харькову и приближенных населенных пунктах, скрыто собирая сведения о расположении позиций украинской армии и техники. Кроме того, они выискивали по городу мобильные огневые группы, уничтожающие беспилотники врага.

Собрав необходимую информацию, один из подозреваемых передавал ее в телефонном режиме своему знакомому, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и служит в армии так называемой "ДНР". Он, в свою очередь, должен был передать российским спецслужбам актуальные координаты для нанесения ракетных атак и ударов БПЛА.

Правоохранители разоблачили мужчин по местам их проживания в Харькове. Во время обыска у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

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Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры фигурантам сообщили о подозрении. Одному из них инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения, другому - распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ в условиях военного положения.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: оба подозреваемых арестованы без права внесения залога.