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Росіяни атакували КАБами Харківщину, серед постраждалих — діти

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 квітня 2024, 11:25
Росіяни атакували КАБами Харківщину, серед постраждалих — діти
фото: Національна поліція

26 квітня окупанти вдарили двома керованими авіабомбами по центральній частині міста Дергачі Харківського району. Влучили у підстанцію та 2-поверховий будинок, внаслідок атаки постраждали жінка та троє дітей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов

Пряма мова Задоренка: "Терористи вдарили КАБами по цивільній забудові міста. Внаслідок удару є поранені діти 16-ти та 5-ти років. Наразі медики надають їм необхідну допомогу"

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фото: Національна поліція

Деталі: Пізніше очільник Харківської обласної адміністрації написав, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

"Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес".  

 
фото: Національна поліція

Також внаслідок ворожого удару загорівся 2-поверховий будинок. Наразі на місці працюють екстрені служби.

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фото: ДСНС Харківщини

Оновлено: За словами Боловіна, росіяни вдарили по місту двома авіабомбами. Влучили у підстанцію.

"Перше влучання прийшлося на електропідстанцію. Друге - по приватному сектору, росіяни поцілили у житловий будинок, там здійнялася пожежа".

 
фото: ДСНС Харківщини

Теми: Харківська областьобстріл
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