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Россияне атаковали КАБами Харьковскую область, среди пострадавших - дети

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 11:25
Россияне атаковали КАБами Харьковскую область, среди пострадавших - дети
фото: Национальная полиция

26 апреля оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центральной части города Дергачи Харьковского района. Попали в подстанцию и 2-этажный дом, в результате атаки пострадали женщина и трое детей.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов

Прямая речь Задоренко: "Террористы ударили КАБами по гражданской застройке города. В результате удара есть раненые дети 16-ти и 5-ти лет. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь".

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фото: Национальная полиция

Детали: Позже глава Харьковской областной администрации написал, что количество пострадавших увеличилось до четырех.

"Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс".

 
фото: Национальная полиция

Также в результате вражеского удара загорелся 2-этажный дом. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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фото: ГСЧС Харьковщины

Обновлено: По словам Боловина, россияне ударили по городу двумя авиабомбами. Попали в подстанцию.

"Первое попадание пришлось на электроподстанцию. Второе - по частному сектору, россияне попали в жилой дом, там поднялся пожар".

 
фото: ГСЧС Харьковщины

Темы: Харьковская областьобстрел
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