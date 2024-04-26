З Таллінна до Києва: естонський депутат розпочав велопробіг, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Естонський депутат та член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага в п'ятницю вранці розпочав велопробіг з метою збору коштів для Збройних сил України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: Група на чолі з депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку з площі Вабадузе в естонській столиці.

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Фото: Postimees

Фінансові пожертви збираються спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.

Фото: Postimees

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.

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Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня.

Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.

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