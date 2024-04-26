Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

З Таллінна до Києва: естонський депутат розпочав велопробіг, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 квітня 2024, 11:55
З Таллінна до Києва: естонський депутат розпочав велопробіг, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Фото: Postimees

Естонський депутат та член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага в п'ятницю вранці розпочав велопробіг з метою збору коштів для Збройних сил України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: Група на чолі з депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку з площі Вабадузе в естонській столиці.

Реклама:
 
Фото: Postimees

Фінансові пожертви збираються спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.

 
Фото: Postimees

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.

ВІДЕО ДНЯ

Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня.

Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.

Передісторія:

Теми: ЕстоніяУкраїнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Естонія
Естонська розвідка: Ймовірність розвалу української оборони зменшується
Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери
Росія зазнає великих втрат у боях за Часів Яр - естонська розвідка
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: