З Таллінна до Києва: естонський депутат розпочав велопробіг, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Естонський депутат та член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага в п'ятницю вранці розпочав велопробіг з метою збору коштів для Збройних сил України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees
Деталі: Група на чолі з депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку з площі Вабадузе в естонській столиці.
Фінансові пожертви збираються спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.
Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.
Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.
Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня.
Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.
Передісторія:
- Нагадаємо, влітку минулого року мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ.
- Також люксембурзький журналіст Мішель Мертен проїхав велосипедом 2725 км задля збору коштів на підтримку України.