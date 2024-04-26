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Из Таллинна в Киев: эстонский депутат начал велопробег, чтобы собрать деньги для ВСУ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 26 апреля 2024, 11:55
Из Таллинна в Киев: эстонский депутат начал велопробег, чтобы собрать деньги для ВСУ
Фото: Postimees

Эстонский депутат и член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага в пятницу утром начал велопробег с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Postimees

Детали: Группа во главе с депутатом начала свой путь в 8 часов утра с площади Вабадузе в эстонской столице.

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Фото: Postimees

Финансовые пожертвования собираются совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.

 
Фото: Postimees

Приобретение двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, стоит 18 тысяч евро, а 35 FPV-дронов - 14 тысяч евро.

Приобретение двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, стоит 18 тысяч евро, а 35 FPV-дронов – 14 тысяч евро.

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Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 километров. Путь занимает около недели.

В прошлом году Вага стал чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповых гонках.

Предистория:

  • Напомним, летом прошлого года мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.
  • Также люксембургский журналист Мишель Мертен проехал на велосипеде 2725 км для сбора средств в поддержку Украины.

Темы: ЭстонияУкраинаВооруженные силы
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