Из Таллинна в Киев: эстонский депутат начал велопробег, чтобы собрать деньги для ВСУ
Эстонский депутат и член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага в пятницу утром начал велопробег с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Postimees
Детали: Группа во главе с депутатом начала свой путь в 8 часов утра с площади Вабадузе в эстонской столице.
Финансовые пожертвования собираются совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.
Приобретение двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, стоит 18 тысяч евро, а 35 FPV-дронов - 14 тысяч евро.
Приобретение двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, стоит 18 тысяч евро, а 35 FPV-дронов – 14 тысяч евро.
Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 километров. Путь занимает около недели.
В прошлом году Вага стал чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповых гонках.
Предистория:
- Напомним, летом прошлого года мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.
- Также люксембургский журналист Мишель Мертен проехал на велосипеде 2725 км для сбора средств в поддержку Украины.