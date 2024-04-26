Армія РФ з артилерії обстріляла Нікополь, постраждав чоловік та 9-річна дитина

26 квітня російські військові з артилерії обстріляли місто Нікополь в Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали 42-річний чоловік та 9-річний хлопчик.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

фото: Дніпропетровська ОВА

Пряма мова: "9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома".

Реклама:

фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Повідомляється, що серед потерпілих – й чоловік 42 років. Також у місті пошкоджені 4 п’ятиповерхівки та газогін.