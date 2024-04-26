Армія РФ з артилерії обстріляла Нікополь, постраждав чоловік та 9-річна дитина
П'ятниця, 26 квітня 2024, 12:36
26 квітня російські військові з артилерії обстріляли місто Нікополь в Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали 42-річний чоловік та 9-річний хлопчик.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома".
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Деталі: Повідомляється, що серед потерпілих – й чоловік 42 років. Також у місті пошкоджені 4 п’ятиповерхівки та газогін.