Армия РФ из артиллерии обстреляла Никополь, пострадал мужчина и 9-летний ребенок
Пятница, 26 апреля 2024, 12:36
26 апреля российские военные из артиллерии обстреляли город Никополь в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 42-летний мужчина и 9-летний мальчик.
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Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь. Оправляться будет дома".
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Детали: Сообщается, что среди пострадавших - и мужчина 42 лет. Также в городе повреждены 4 пятиэтажки и газопровод.