Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Армия РФ из артиллерии обстреляла Никополь, пострадал мужчина и 9-летний ребенок

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 12:36
Армия РФ из артиллерии обстреляла Никополь, пострадал мужчина и 9-летний ребенок
фото: Днепропетровская ОВА

26 апреля российские военные из артиллерии обстреляли город Никополь в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 42-летний мужчина и 9-летний мальчик.

Реклама:

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

 
фото: Днепропетровская ОВА

Прямая речь: "9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь. Оправляться будет дома".

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: Днепропетровская ОВА

Детали: Сообщается, что среди пострадавших - и мужчина 42 лет.  Также в городе повреждены 4 пятиэтажки и газопровод.

 
фото: Днепропетровская ОВА

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Днепропетровская область
Главу райсуда на Днепропетровщине поймали на взятке
Россияне били по Никопольщине: повредили дома, газопровод и ЛЭП
РФ ударила по пригороду Сум, на Днепропетровщине ПВО сбила авиационную ракету
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: