Армия РФ из артиллерии обстреляла Никополь, пострадал мужчина и 9-летний ребенок

26 апреля российские военные из артиллерии обстреляли город Никополь в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 42-летний мужчина и 9-летний мальчик.

Реклама:

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

фото: Днепропетровская ОВА

Прямая речь: "9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь. Оправляться будет дома".

ВИДЕО ДНЯ

фото: Днепропетровская ОВА

Детали: Сообщается, что среди пострадавших - и мужчина 42 лет. Также в городе повреждены 4 пятиэтажки и газопровод.