Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В Україну повернули тіла 140 полеглих захисників 

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 квітня 2024, 12:59
В Україну повернули тіла 140 полеглих захисників 

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих оборонців.

Джерело: координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Досдівно: "Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку".

Реклама:

Деталі: Збройні сили перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.

Надалі представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба пояснив, чому Україна не кличе Росію на саміт миру

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Половина енергетичної системи України пошкоджена – Кулеба

Перший варіант проєкту Центру уряду представлять у травні – Немчінов

ISW проаналізував імовірне перекидання російських десантних дивізій на східний напрям

фотоРакетний удар РФ по Одесі: голова ОВА повідомив про наслідки і опублікував фото

Усі новини...
війна
Розвідка Британії: Росіяни прискорили просування біля Авдіївки
Росіяни вдарили КАБами по промисловому об’єкту у Сумах
У Харкові двоє ремонтників коригували атаки РФ по позиціях мисливців за "Шахедами"
Останні новини
13:23
інфографікаУ Києві попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
13:22
СБУ затримала колаборанта, який допомагав готувати "референдум" РФ на Харківщині
13:21
Зеленський: У квітні Росія випустила по українцях понад 3200 КАБів
13:15
фотоДБР викрило ще одну схему виїзду за кордон: підозрюється інспектор прикордонної служби
13:06
Через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях: без світла понад 400 населених пунктів
13:02
У США поліціянти застрелили учня, який прийшов до школи зі зброєю
12:35
Кулеба: Іти на поступки агресору задля миру − для нас неприйнятно
12:23
Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються вибити – "Хортиця"
12:18
Вчені вперше у світі здійснили пересадку ниркової тканини між ембріонами щурів
12:17
мапаВ Україні дещо знизиться температура, а на Великдень – подекуди дощі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: