В Україну повернули тіла 140 полеглих захисників 

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих оборонців.

Джерело: координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Досдівно: "Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку".

Реклама:

Деталі: Збройні сили перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.

Надалі представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.