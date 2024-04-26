В Україну повернули тіла 140 полеглих захисників
П'ятниця, 26 квітня 2024, 12:59
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих оборонців.
Джерело: координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram
Досдівно: "Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку".
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Деталі: Збройні сили перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ.
Надалі представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
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