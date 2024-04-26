В Украину вернули тела 140 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 140 павших защитников.

Источник: координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Достаточно: "В частности удалось репатриировать 112 тел воинов на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел защитников из Сумского направления, 2 павших воина на Запорожском направлении и одного из Херсонского направления".

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Детали: Вооруженные силы перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения.

В дальнейшем представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела защитников передадут семьям для достойного захоронения.