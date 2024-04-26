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Глава МЗС Німеччини і генсек НАТО на секретній вечері говорили про Україну − Bild

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваП'ятниця, 26 квітня 2024, 13:56
Глава МЗС Німеччини і генсек НАТО на секретній вечері говорили про Україну − Bild
Фото Bild. Колаж УП

Видання Bild повідомляє, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела секретну вечерю з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у ресторані одного з 5-зіркових готелів Берліна, на якій говорили про Україну.

Джерело: пише "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Повідомляється, що Бербок і Столтенберга помітили, коли вони виходили з готелю Telegraphenamt в оточенні семи співробітників служби безпеки.

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За даними Bild, вони провели майже три години в ресторані готелю: їли рибу та жваво обмінювалися думками.

Видання пише, що про зустріч просив Столтенберг і що на ній ішлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

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Теми: НімеччинаНАТО
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