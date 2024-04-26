Глава МИД Германии и генсек НАТО на секретном ужине говорили об Украине − Bild
Пятница, 26 апреля 2024, 13:56
Издание Bild сообщает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела секретный ужин с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ресторане одного из 5-звездочных отелей Берлина, на котором говорили об Украине.
Источник: пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild
Детали: Сообщается, что Бербок и Столтенберга заметили, когда они выходили из отеля Telegraphenamt в окружении семи сотрудников службы безопасности.
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По данным Bild, они провели почти три часа в ресторане отеля: ели рыбу и живо обменивались мнениями.
Издание пишет, что о встрече просил Столтенберг и что на ней речь шла о безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Накануне во время выступления на мероприятии в Берлине Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной поддержки Украине, подчеркнув, что она и дальше имеет шансы на победу в полномасштабной войне против России.
- Напомним, ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.