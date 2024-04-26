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Глава МИД Германии и генсек НАТО на секретном ужине говорили об Украине − Bild

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 26 апреля 2024, 13:56
Глава МИД Германии и генсек НАТО на секретном ужине говорили об Украине − Bild
Фото Bild. Коллаж УП

Издание Bild сообщает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела секретный ужин с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ресторане одного из 5-звездочных отелей Берлина, на котором говорили об Украине.

Источник: пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Сообщается, что Бербок и Столтенберга заметили, когда они выходили из отеля Telegraphenamt в окружении семи сотрудников службы безопасности.

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По данным Bild, они провели почти три часа в ресторане отеля: ели рыбу и живо обменивались мнениями.

Издание пишет, что о встрече просил Столтенберг и что на ней речь шла о безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.

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Темы: ГерманияНАТО
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