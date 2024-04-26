РФ обстріляла Білопілля на Сумщині: є жертви

Російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області вдень 26 квітня з різних видів озброєння, за попередньою інформацією є жертви: місцева влада каже про 2 загиблих, обласна звітує щодо однієї.

Джерело: "Суспільне.Суми" з посиланням на очевидців з місця події та міського голову Юрія Зарка, Сумська ОВА

Деталі: За даними видання, у місті загинуло двоє жінок (одна мешканка загинула на місці, друга померла у швидкій дорогою до лікарні) і ще кілька людей отримали поранення.

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В місті виникла пожежа. Було пошкоджено центр первинної медичної допомоги, а також вибиті вікна та двері у житлових будинках поруч.

Оновлено: Сумська ОВА офіційно повідомила, що 26 квітня ворог здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Було зафіксовано 5 вибухів.

Дослівно ОВА: "Попередньо, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення.

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Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор".