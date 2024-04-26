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РФ обстреляла Белополье в Сумской области: есть жертвы

Валентина РоманенкоПятница, 26 апреля 2024, 14:02
РФ обстреляла Белополье в Сумской области: есть жертвы
иллюстративное фото

Российские оккупационные войска обстреляли Белополье Сумской области днем 26 апреля из различных видов вооружения, по предварительной информации есть жертвы: местные власти говорят о 2 погибших, областная отчитывается об одной.

Источник: "Суспільне.Суми" со ссылкой на очевидцев с места происшествия и городского голову Юрия Зарко, Сумская ОВА

Детали: По данным издания, в городе погибли две женщины (одна жительница погибла на месте, вторая умерла в скорой по дороге в больницу) и еще несколько человек получили ранения.

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В городе возник пожар. Был поврежден центр первичной медицинской помощи, а также выбиты окна и двери в жилых домах рядом.

Обновлено: Сумская ОВА официально сообщила, что 26 апреля враг совершил артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района. Было зафиксировано 5 взрывов.

Дословно ОВА: "Предварительно, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения.

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Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор".

Темы: Сумская областьвойна
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