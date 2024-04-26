Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ССО показали результати роботи на Донеччині: у ворога мінус БТР та два БМП 

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 квітня 2024, 14:39
ССО показали результати роботи на Донеччині: у ворога мінус БТР та два БМП 
Знімок з відео

Оператори 8-го окремого полку Сил спецоперацій ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили техніку та особовий склад противника на Донецькому напрямку.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Реклама:

Дослівно: "Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують завдавати втрат противнику на Донецькому напрямку. За один бойовий виїзд за допомогою FPV-дронів знищено: 

  • БТР; 
  • дві БМП; 
  • дев’ять військовослужбовців ворога (ще троє окупантів було поранено)".

Теми: ССОДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
ССО
Не встиг випустити жодної ракети: Сили оборони спалили російський "Бук-М1"
Масштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела
ССО знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" на Донеччині 
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: