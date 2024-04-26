ССО показали результати роботи на Донеччині: у ворога мінус БТР та два БМП
П'ятниця, 26 квітня 2024, 14:39
Оператори 8-го окремого полку Сил спецоперацій ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили техніку та особовий склад противника на Донецькому напрямку.
Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ
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Дослівно: "Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують завдавати втрат противнику на Донецькому напрямку. За один бойовий виїзд за допомогою FPV-дронів знищено:
- БТР;
- дві БМП;
- дев’ять військовослужбовців ворога (ще троє окупантів було поранено)".