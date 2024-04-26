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ССО показали результаты работы в Донецкой области: у врага минус БТР и два БМП

Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 14:39
ССО показали результаты работы в Донецкой области: у врага минус БТР и два БМП
Снимок с видео

Операторы 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ с помощью FPV-дронов уничтожили технику и личный состав противника на Донецком направлении.

Источник: Силы специальных операций ВСУ

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Дословно: "Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают наносить потери противнику на Донецком направлении. За один боевой выезд с помощью FPV-дронов уничтожено:

  • БТР;
  • две БМП;
  • девять военнослужащих врага (еще трое оккупантов были ранены)".

Темы: ССОДонецкая областьвойна
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