ССО показали результаты работы в Донецкой области: у врага минус БТР и два БМП
Пятница, 26 апреля 2024, 14:39
Операторы 8-го отдельного полка Сил спецопераций ВСУ с помощью FPV-дронов уничтожили технику и личный состав противника на Донецком направлении.
Источник: Силы специальных операций ВСУ
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Дословно: "Операторы 8-го отдельного полка ССО продолжают наносить потери противнику на Донецком направлении. За один боевой выезд с помощью FPV-дронов уничтожено:
- БТР;
- две БМП;
- девять военнослужащих врага (еще трое оккупантов были ранены)".