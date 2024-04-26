Рівень води у Дніпрі в межах Києва суттєво знизився

У Києві суттєво знизився рівень води у Дніпрі після нещодавнього максимуму водопілля.

Джерело: повідомлення Київської міської військової адміністрації

Дослівно: "Після абсолютного цьогорічного максимуму водопілля на даний момент відступило. Рівень Дніпра в межах Києва суттєво знизився. За дві останні доби він впав на 122 см".

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Деталі: Зважаючи на зниження рівня води у столиці зняли І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

У Києві рівень води у Дніпрі повернувся до норми pic.twitter.com/MqUHEplNSv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2024

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