Рівень води у Дніпрі в межах Києва суттєво знизився
П'ятниця, 26 квітня 2024, 15:45
У Києві суттєво знизився рівень води у Дніпрі після нещодавнього максимуму водопілля.
Джерело: повідомлення Київської міської військової адміністрації
Дослівно: "Після абсолютного цьогорічного максимуму водопілля на даний момент відступило. Рівень Дніпра в межах Києва суттєво знизився. За дві останні доби він впав на 122 см".
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Деталі: Зважаючи на зниження рівня води у столиці зняли І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.
У Києві рівень води у Дніпрі повернувся до норми pic.twitter.com/MqUHEplNSv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2024
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Передісторія:
- У неділю, 21 квітня в Києві метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів - на 10,6 мм більше за попередній показник. Тоді за добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 сантиметрів.