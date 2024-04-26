Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился

В Киеве существенно снизился уровень воды в Днепре после недавнего максимума половодья.

Источник: сообщение Киевской городской военной администрации

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Дословно: "После абсолютного нынешнего максимума в этом году половодье на данный момент отступило. Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился. За двое последних суток он упал на 122 см".

Детали: Учитывая снижение уровня воды в столице сняли I (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

У Києві рівень води у Дніпрі повернувся до норми pic.twitter.com/MqUHEplNSv ВИДЕО ДНЯ April 26, 2024

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