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Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился

Александр ШумилинПятница, 26 апреля 2024, 15:45
Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился
Фото: КГВА

Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился

В Киеве существенно снизился уровень воды в Днепре после недавнего максимума половодья.

Источник: сообщение Киевской городской военной администрации

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Дословно: "После абсолютного нынешнего максимума в этом году половодье на данный момент отступило. Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился. За двое последних суток он упал на 122 см".

Детали: Учитывая снижение уровня воды в столице сняли I (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

Предыстория:

  • В воскресенье, 21 апреля в Киеве метеорологи зафиксировали рекордное количество осадков - на 10,6 мм больше предыдущего показателя. Тогда за сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 67 сантиметров.

Темы: КиевДнепр
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