Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился
Пятница, 26 апреля 2024, 15:45
Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился
В Киеве существенно снизился уровень воды в Днепре после недавнего максимума половодья.
Источник: сообщение Киевской городской военной администрации
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Дословно: "После абсолютного нынешнего максимума в этом году половодье на данный момент отступило. Уровень Днепра в пределах Киева существенно снизился. За двое последних суток он упал на 122 см".
Детали: Учитывая снижение уровня воды в столице сняли I (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.
У Києві рівень води у Дніпрі повернувся до норми pic.twitter.com/MqUHEplNSv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2024ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В воскресенье, 21 апреля в Киеве метеорологи зафиксировали рекордное количество осадков - на 10,6 мм больше предыдущего показателя. Тогда за сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 67 сантиметров.