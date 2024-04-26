Пентагон назвав ключовий пріоритет "Рамштайна": ППО для України

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що головним питанням на засіданні Контактної групи з оборони України 26 квітня є посилення української протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Остіна під час зустрічі формату "Рамштайн"

Детелі: Остін зазначив, що останнім часом Росія активізувала повітряні удари по території України.

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"Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні", – розповів очільник Пентагону.

Також пріоритетним питанням будуть артилерія і бронетехніка.

"Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми усі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо, і ми не відступимося", – заявив Ллойд Остін.

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Нагадаємо: до Контактної групи з оборони України залучені близько 50 країн, свою неофіційну назву – формат "Рамштайн" – вона отримала від однойменної авіабази у Німеччині, де проходило перше засідання. Зустріч 26 квітня відзначає другу річницю існування формату "Рамштайн".

За інформацією ЗМІ, Іспанія відмовилася передати Україні установку Patriot, але надасть трохи ракет.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив можливістьпоставити Україні системи протиповітряної оборони.