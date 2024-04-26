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Пентагон назвал ключевой приоритет «Рамштайна»: ПВО для Украины

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 26 апреля 2024, 15:51
Пентагон назвал ключевой приоритет «Рамштайна»: ПВО для Украины
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что главным вопросом на заседании Контактной группы по обороне Украины 26 апреля является усиление украинской противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Остина во время встречи формата "Рамштайн"

Детели: Остин отметил, что в последнее время Россия активизировала воздушные удары по территории Украины.

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"Сегодня мы уделим особое внимание усилению украинской ПВО. Украина критически нуждается в большем количестве систем ПВО, и срочно нуждается в большем количестве ракет-перехватчиков. Это будет большим приоритетом для нас сегодня", - рассказал глава Пентагона.

Также приоритетным вопросом будут артиллерия и бронетехника. 

"Два года назад я сказал, что мы знаем, какое тяжелое испытание вы проходите, и что мы все вас поддерживаем. Мы все еще поддерживаем, и мы не отступимся", - заявил Ллойд Остин.

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Напомним: В Контактную группу по обороне Украины привлечены около 50 стран, свое неофициальное название - формат "Рамштайн" - она получила от одноименной авиабазы в Германии, где проходило первое заседание. 

Встреча 26 апреля отмечает вторую годовщину существования формата "Рамштайн". 

По информации СМИ, Испания отказалась передать Украине установку Patriot, но предоставит немного ракет.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность поставить Украине системы противовоздушной обороны.

Темы: оружиепомощь УкраинеРамштайн
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