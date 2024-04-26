У КМДА повідомили, що терміново евакуюють дві лікарні Києва, одна з яких дитяча на вул. Богатирській, через інформацію в соцмережах про удар росіян по цих медичних закладах. Таке рішення у Києві прийняли після заяв глави КДБ Білорусі.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

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Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці".

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Деталі: У КМДА додали, що звернулися до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформували про заходи, які вживають для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Оновлено: 25 квітня у Білорусі відбувався "VII Всебілоруські народні збори", де виступав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко та представники його влади.

Зокрема, голова КДБ Білорусі Іван Тертель на сцені заявив, що у Києві у лікарнях на вул. Богатирській 30 і 32 "ховаються терористи".

Тертель заявив, що буде протидіяти міфічним терористам з України "за законами воєнного часу – рішуче і без вагань".