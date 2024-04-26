Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Киев срочно эвакуирует несколько больниц из-за угрозы ракетного удара – КГГА

Алена МазуренкоПятница, 26 апреля 2024, 16:25
Киев срочно эвакуирует несколько больниц из-за угрозы ракетного удара – КГГА
Киевская городская детская клиническая больница №1

В КГГА сообщили, что срочно эвакуируют две больницы Киева, одна из которых детская на ул. Богатырской, через информацию в соцсетях об ударе россиян по этим медицинским учреждениям. Такое решение в Киеве было принято после заявлений главы КГБ Беларуси.

Источник: КГГА

Дословно: "Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенная на улице Богатырской.

Реклама:

Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.

Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В КГГА добавили, что обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, которые принимаются для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Обновлено: 25 апреля в Беларуси проходило "VII Всебелорусское народное собрание", где выступал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко и представители его власти.

В частности, глава КГБ Беларуси Иван Тертель на сцене заявил, что в Киеве в больницах по ул. Богатырской 30 и 32 "прячутся террористы".

Тертель заявил, что будет противодействовать мифическим террористам из Украины "по законам военного времени – решительно и без колебаний".

Темы: Киевракетный ударэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
ГУР сообщило об уничтожении в Москве вражеского вертолета Ка-32
ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие: Зеленский на "Рамштайне" назвал нужды Украины
Силы обороны Юга: Враг после долгой паузы вывел ракетоносители в Черное море
СБУ назвала белорусские угрозы киевским больницам проявлениями ИПСО
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: