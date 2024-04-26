Киев срочно эвакуирует несколько больниц из-за угрозы ракетного удара – КГГА

В КГГА сообщили, что срочно эвакуируют две больницы Киева, одна из которых детская на ул. Богатырской, через информацию в соцсетях об ударе россиян по этим медицинским учреждениям. Такое решение в Киеве было принято после заявлений главы КГБ Беларуси.

Источник: КГГА

Дословно: "Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенная на улице Богатырской.

Реклама:

Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.

Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В КГГА добавили, что обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, которые принимаются для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Обновлено: 25 апреля в Беларуси проходило "VII Всебелорусское народное собрание", где выступал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко и представители его власти.

В частности, глава КГБ Беларуси Иван Тертель на сцене заявил, что в Киеве в больницах по ул. Богатырской 30 и 32 "прячутся террористы".

Тертель заявил, что будет противодействовать мифическим террористам из Украины "по законам военного времени – решительно и без колебаний".