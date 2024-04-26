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На Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто: постраждали двоє волонтерів

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 16:38
На Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто: постраждали двоє волонтерів
Скриншот

На Харківщині в селі Сотницький Козачок російський дрон влучив у автомобіль, в результаті чого  дістали поранення два місцеві волонтери.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова

Деталі: "Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина.

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Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син".

Деталі: Синєгубов додав, що обстріл окупанти здійснили після видачі жителям села гуманітарної допомоги.

Теми: Росіявійна
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